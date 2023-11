Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nach einem Unfall am Montagmittag in der Ziegelhütterstraße war ein Auto so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. In einer Rechtskurve begegnete der 42-jährige Fahrer des Ford einem entgegenkommenden Auto. Der 22-jährige Fahrer fuhr nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zu weit links, so dass sein Fahrzeug den Ford streifte. Der Wagen des 42-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Pannendienst kümmerte sich um das Auto. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mindestens 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher ein. |erf

