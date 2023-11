POL-PPWP: Diesel abgezapft - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht nach Hinweisen zu zwei Fahrraddiebstählen am Wochenende in Kaiserslautern. Bislang unbekannte Täter entwendeten am späten Samstagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr an einem Ladengeschäft in der Pariser Straße ein E-Bike der Marke BULLS. Außerdem wurde am Sonntagmittag am Schillerplatz in Kaiserslautern ein zuvor abgeschlossenes Mountain-Bike der Marke CUBE gestohlen. Mögliche ...

