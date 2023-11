Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu zwei Fahrraddiebstählen am Wochenende in Kaiserslautern.

Bislang unbekannte Täter entwendeten am späten Samstagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr an einem Ladengeschäft in der Pariser Straße ein E-Bike der Marke BULLS.

Außerdem wurde am Sonntagmittag am Schillerplatz in Kaiserslautern ein zuvor abgeschlossenes Mountain-Bike der Marke CUBE gestohlen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die zuständige Dienststelle, die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter folgender Telefonnummer zu wenden: 0631 - 369 2150.|nmü

