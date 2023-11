Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haben Sie Ihr Auto verschlossen?

Kaiserslautern (ots)

Mit dieser Frage haben wir in der vergangenen Woche auf eine Sonderkontrolle der Kaiserslauterer Polizei hingewiesen. Am Donnerstag, 23. November 2023, waren Streifenteams der Polizeiinspektionen 1 und 2 abends mehrere Stunden im Stadtgebiet unterwegs und kontrollierten akribisch, ob an Straßenrändern, auf Parkplätzen oder in Grundstückseinfahrten Autos unverschlossen abgestellt waren. Unterstützt wurden die Streifen durch Kräfte der Military Police und Security Police.

Ziel der Aktion - die nicht zum ersten Mal durchgeführt wurde - war und ist, Fahrzeugnutzer für das Thema Diebstähle aus Kraftfahrzeugen zu sensibilisieren.

Insgesamt konnten am Donnerstagabend auf diese Weise 77 unverschlossene Fahrzeuge festgestellt werden. In fast allen Fällen konnten die Halterinnen und Halter der jeweiligen Pkw hinzugezogen werden. Meist war die Freude groß, dass zum Beispiel der Geldbeutel oder das Tablet in den Händen der Polizei landete und eben nicht in die Finger von Dieben geriet.

In neun Fällen konnte kein Verantwortlicher erreicht werden, so dass die Polizei Kaiserslautern hier Verwarngelder über die Bußgeldstelle Speyer veranlasst hat.

Die Sonderkontrolle bekam auch dieses Mal wieder große Aufmerksamkeit und es konnten insgesamt 105 Beratungsgespräche zum Thema geführt werden.

Und das Ergebnis der Kontrolle zeigt, dass der Warnhinweis nicht oft genug wiederholt werden kann: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Lassen Sie keine Wertsachen im Wageninneren zurück und schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab! - Gelegenheit macht Diebe... |PIKL1 sk/cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell