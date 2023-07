POL-GM: Einbruch in Bürogebäude

Engelskirchen (ots) - Zwischen 22 Uhr am Sonntag (2. Juli) und 4.50 Uhr am Montag sind Unbekannte in eine Bäckerei am Bahnhofsplatz eingebrochen. Indem sie eine Notausgangstür aufhebelten, verschafften sich die Einbrecher Zugang zur Bäckerei. Dort brachen sie einen Wandtresor auf und flüchteten mit Bargeld als Beute. An der Terrassentür einer Gaststätte am Bahnhofsplatz machten sich die Täter ebenfalls in der Zeit ...

mehr