Polizei Essen

POL-E: Essen: "Falsche Polizisten" fliehen nach Trickbetrug und kollidieren mit PKW - Unfallgegner nimmt Verfolgung auf

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Am Mittwochabend (21. Juni) gegen 19:30 Uhr waren zwei Passanten (32 / 43, beide m) fußläufig auf der Hafenstraße unterwegs. Auf Höhe des Zipfelwegs hielt ein Citroen auf dem dortigen Parkstreifen. Zwei der drei Insassen stiegen aus und sprachen die Fußgänger an. Sie gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus, die angeblich eine Personenkontrolle durchführen wollten. Während die Passanten in ihren Umhängetaschen nach ihren Dokumenten suchten, entrissen die falschen Polizisten dem 32-Jährigen Bargeld und seinem 43-jährigen Begleiter die Tasche. Die Trickdiebe flüchteten mit der Beute zum Citroen, stiegen ein und fuhren in Richtung Innenstadt los.

Beim Fluchtversuch kollidierte der Citroen C4 mit einem vorbeifahrenden Mercedes 500 SE. Während der Citroen-Fahrer beschleunigte und flüchtete, nahm der 47-jährige Fahrer des Mercedes die Verfolgung auf und verständigte die Polizei.

Schließlich kam der Citroen in der Sackgasse der Nobermanns Hude zum Stehen. Die drei Insassen flüchteten fußläufig in Richtung Kleingartenanlage. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer konnten einen der flüchtenden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 33-jährige Iraner wurde vorläufig festgenommen. Er ist bereits zuvor wegen Trickdiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten. Der Citroen C4 wurde sichergestellt./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell