POL-E: Essen: 83-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Kleinwagen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am frühen Samstagmorgen, den 26. November des vergangenen Jahres, wurden mehrere Streifenwagen zu einem Alarm in einem Drogeriegeschäft in der Essener Innenstadt entsandt, wobei eine wegrennende Person festgenommen wurde. Am Drogeriegeschäft fanden die Beamten eine Tüte mit mutmaßlichem Diebesgut. Gegen 1 Uhr morgens wurde ein ...

mehr