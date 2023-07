Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Portemonnaie aus Rucksack gestohlen

Gummersbach (ots)

Einer 34-Jährigen ist am Dienstag (4. Juli) in einem Kaufhaus in der Gummersbacher Innenstadt das Portemonnaie von einem unbekannten Mann aus dem Rucksack gestohlen worden. Die Gummersbacherin war gegen 10.30 Uhr in einem Warenhaus in der Hindenburgstraße einkaufen, als sie bemerkte, dass ein Unbekannter kurz ihren Rucksack berührte. Dass der Mann ihr dabei den Rucksack geöffnet und die Geldbörse gestohlen hatte, realisierte sie allerdings erst, als der Mann schon wieder im Getümmel verschwunden war. Die Polizei rät, Geldbörsen, Handys oder sonstige Wertsachen immer direkt am Körper oder in geschlossenen Innentaschen der Kleidung zu tragen. Damit bieten Sie Taschendieben keine Gelegenheit, unbemerkt zuzugreifen.

