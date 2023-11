Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pinguine fallen Verkehrsunfall zum Opfer

Weilerbach (ots)

Über die Meldung eines Verkehrsteilnehmers "ich habe den Bordstein gestreift und mir einen Platten eingefahren. Dabei habe ich auch zwei Pinguine überfahren" staunten die Beamten am Samstagmittag nicht schlecht und hielten gar eine Beeinflussung des Anrufers durch Alkohol oder andere berauschende Mittel für möglich.

Wie die weitere Erforschung des Sachverhaltes ergab, war der 25-jährige Anrufer zwar nüchtern aber aus Unachtsamkeit zwischen Erzenhausen und Weilerbach mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen. Dabei entstand nicht nur Sachschaden an seinem Fahrzeug, sondern auch an zwei Leitpfosten, den so genannten "Pinguinen". Eine wohl existierende aber nicht sehr weit verbreitete Bezeichnung für Leitpfosten.

Von den aufnehmenden Beamten wurde die Straßenmeisterei über den Schaden im Verkehrsraum in Kenntnis gesetzt. So ist gewährleistet, dass an der Unfallstelle zeitnah zwei neue Pinguine aufgestellt werden.|pvd

