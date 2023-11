Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen der Streife wurden Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 gegen 01:50 Uhr auf zwei E-Scooter-Fahrer in der Fischerstraße aufmerksam. Bei der Kontrolle fiel ihnen Alkoholgeruch bei den 45 und 55 Jahre alten Männern auf. Der ältere der Beiden erzielte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,94 Promille. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zu. Mehr Glück dagegen hatte der Jüngere. Dieser war zwar ebenfalls alkoholisiert, jedoch lag sein Atemalkoholwert im gesetzlich tolerierten Bereich. Weiterfahren durfte er zur Sicherheit trotzdem nicht. Auch die Beamten der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 hatten es in der Nacht mit betrunkenen E-Scooter-Fahrern zu tun. Bei der Kontrolle gegen 03:00 Uhr in der Pariser Straße ergab ein Test beim 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters einen Wert von 1,05 Promille. Auch er muss sich im Rahmen eines Verfahrens wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Der 22-jährige Begleiter des Mannes, alleine auf einem weiteren E-Scooter unterwegs, wurde ebenfalls angehalten und zum Alkoholtest gebeten. Mit seinem Alkoholisierungsgrad von 0,41 Promille verstieß er nicht gegen geltendes Recht, seine Weiterfahrt wurde aus präventiven Gründen dennoch untersagt.|pvd

