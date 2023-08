Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Waldhof: Halsbandsittich aus misslicher Lage befreit.

Mannheim (ots)

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Mannheim Waldhof fiel am Morgen des 12.08.2023 laute nicht aufhörende Rufe eines Papageis auf. Als der Anwohner aus seinem Fenster nach dem Ursprung der Laute schaute, stellte er einen Papagei in einer misslichen Lage fest. Der grüne Papagei hatte sich offensichtlich in der Dachrinne des Anwesen verfangen und konnte seinen Flug nicht fortsetzen. Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeirevier Käfertal begaben sich, unter Zuhilfenahme eines Drehleiterfahrzeuges der Berufsfeuerwehr Mannheim, zu dem Vogel. Schnell wurde festgestellt, dass der Papagei eine Schnur um den Fuß gewickelt hatte, welche sich an der Dachrinne verhedderte. Der Papagei wurde durch die Feuerwehr von der Dachrinne gelöst und den Polizeibeamten übergeben. Diese entfernten unter großer Vorsicht die Schnur am Fuß des Papagei, stärkten den geschwächten Vogel mit Wasser aus einer Trinkflasche und entließen hiernach den grünen Halsbandsittich in die Freiheit.

