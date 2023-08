Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Mannheim (ots)

Gegen 13.09 Uhr schlug ein Blitz in der Dillinger Straße in Mannheim in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein und setzte diesen in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 120.000 Euro.

