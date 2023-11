POL-PPWP: Toten bei Zimmerbrand gefunden

Kaiserslautern (ots) - Dass der Innenraum seines Autos durchwühlt wurde, musste ein Anwohner des Zypressenwegs am Mittwochmorgen feststellen. Den Pkw hatte er am Abend zuvor in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Über Nacht waren Unbekannte in den BMW eingedrungen, hatten mit der dort gefundenen Fernbedienung das Garagentor geöffnet und sich so auch Zutritt zur Garage verschafft. Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände, ...

