Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zugang zu Auto und Garage verschafft

Kaiserslautern (ots)

Dass der Innenraum seines Autos durchwühlt wurde, musste ein Anwohner des Zypressenwegs am Mittwochmorgen feststellen. Den Pkw hatte er am Abend zuvor in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Über Nacht waren Unbekannte in den BMW eingedrungen, hatten mit der dort gefundenen Fernbedienung das Garagentor geöffnet und sich so auch Zutritt zur Garage verschafft.

Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände, darunter Motorradkleidung und Schlüssel. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet oder bemerkt haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell