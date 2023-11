Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Wohnung (Korrektur Straße)

Neuenhaus (ots)

An der Bachstelzenstraße in Neuenhaus sind bislang unbekannte Täter zwischen Freitag und Sonntag in eine Wohnung eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell