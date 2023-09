POL-OS: Osnabrück: Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben

Menslage (ots) - Um 20:55 Uhr wurden mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstag an die Nortruper Straße alarmiert. Eine Remise mit Wohneinheit brannte, beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Der Bewohner und ein Gast waren durch Hundegebell auf den Brand aufmerksam geworden und hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr führte langwierige ...

mehr