Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Diebstahl am Waldkindergarten

Bad Rothenfelde (ots)

Das Gelände der Rothenfelder Waldstroche wurde in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen zum Ziel von Dieben. Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten am Obersundernweg ein aufgespanntes Sonnensegel und ein Solarmodul. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/931280.

