Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hundebiss vor Supermarkt - Tierhalterin entfernte sich

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Donnerstag (21.09.) gegen 12:15 Uhr wurde eine Frau vor dem Edeka-Markt an der Lissy-Rieke-Straße von einem angebundenen Hund in die Hand und ins Knie gebissen. Die Verletzte und eine Augenzeugin konnten der Polizei beschreiben, dass das Tier im Bereich der Fahrradständer angebunden worden war. Als die 60-jährige Osnabrückerin ihr Fahrrad abstellte, griff der Hund unvermittelt an und biss zu. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, das Tier wurde als eine Art knöchelhoher Dackel-Mix beschrieben. Gemeinsam wartete man auf die Tierhalterin und konfrontierte sie mit dem Vorfall. Die Dame nahm sich der Sache jedoch in keinerlei Weise an und entfernte sich mit dem Tier in Richtung Brinkstraße.

Die Tierhalterin wird wie folgt beschrieben:

- ca. 65 Jahre alt - ca. 160 cm groß - schlanke Statur - kurzes blondes Haar - trug ein gelbes Shirt - weiße Kopfhörer - Umhängetasche - eine Art Mikrophone um den Hals - sprach gebrochenes Deutsch

Die beschriebene Frau soll regelmäßig an der Lissy-Rieke-Straße einkaufen und wohnt mutmaßlich im Nahbereich. Wer die beschriebene Frau und ihren Hund kennt, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3316 (tagsüber) oder 0541/327-2115.

