Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Dachstuhlbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Wallenhorst (ots)

Um 04:24 Uhr löste die Leitstelle am Schölerberg in der Nacht zu Dienstag den Alarm für mehrere Feuerwehren aus, an der Wiesenstraße brannte es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Ein 39-jähriger Mann hatte den Brand auf dem Heimweg von der Arbeit entdeckt und umgehend den Notruf gewählt sowie die Eigentümer verständigt. Beim Eintreffen am Brandort stand der Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses in Flammen, die Einsatzkräfte konnten einen unmittelbar angrenzenden Tierstall schützen. Bei dem Feuer kamen glücklicherweise weder Menschen noch Tiere zu Schaden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Wer Hinweise zu dem Schadfeuer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell