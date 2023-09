Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Schwerer Wohnungsraub in der Von-Bodelschwingh-Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Von-Bodelschwingh-Straße zu einem bewaffneten Überfall auf die Obergeschosswohnung eines Mehrparteienhaus. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar wurde dabei verletzt. Gegen 12.20 Uhr näherten sich zwei Unbekannte dem Objekt unweit der Fridtjof-Nansen-Straße. Anschließend suchte einer der Männer das erste Obergeschoss auf und klingelte an der Wohnungstür seiner Opfer. Sein Komplize wartete während der Tat vor dem Objekt. Unmittelbar nach Öffnen bedrohte der Haupttäter die Bewohner mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der 71-Jährige und seine 63-jährige Frau lautstark um Hilfe schrien, ging der Räuber gewaltsam gegen sie vor. Anschließend entfernte er sich ohne Raubgut aus dem Mehrparteienhaus. Gemeinsam flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung.

Mit Verletzungen im Gesichts- sowie Kopfbereich wurde das Ehepaar ins Krankenhaus gebracht. Noch am Abend konnten beide wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Zur Beschreibung der Räuber:

Haupttäter:

- männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - braune Haare - trug eine schwarze Maske (Gesicht war vollständig maskiert) - dunkel gekleidet

Komplize:

- männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - trug etwas längere Haare - schlanke Statur

Der Komplize führte ein weißes, kleines BMX-artiges Fahrrad mit sich.

Zeugen, die Hinweise zu den Räubern oder dem weißen Fahrrad geben können werden gebeten sich unter 0541/327-2115 oder -3203 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell