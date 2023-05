Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Einkaufsmärkten

Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Gleich in zwei Einkaufsmärkte brachen Diebe über das Pfingstwochenende ein. In Sömmerda hatten Unbekannte von einem Getränkemarkt u. a. mehrere Türen aufgebrochen und dabei 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. Aus dem Geschäft stahlen die Täter eine bislang unbekannte Menge an hochpreisigen Spirituosen und Zigaretten. Auf dem Außengelände eines Supermarktes in Kindelbrück hatten Diebe einen Container aufgebrochen und mehrere Kästen Bier gestohlen. Hier entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (JN)

