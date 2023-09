Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Remise mit Wohneinheit brannte

Menslage (ots)

Um 20:55 Uhr wurden mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstag an die Nortruper Straße alarmiert. Eine Remise mit Wohneinheit brannte, beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Der Bewohner und ein Gast waren durch Hundegebell auf den Brand aufmerksam geworden und hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr führte langwierige Löschmaßnahmen durch, am Gebäude stand jedoch ein Totalschaden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm Ermittlungen zur Brandursache auf, Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Für die Zeit des Löscheinsatzes war die Nortruper Straße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

