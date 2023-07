Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Handtaschenräuber

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach dem hier abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 25.03.2023 gegen 06:00 Uhr in Erfurt in der Max-Planck-Straße einer 46-jährigen Frau die Handtasche geraubt zu haben. (siehe Pressemeldung "Raub am Morgen" vom 25.03.2023). Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0079112 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell