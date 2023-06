Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.06.2023, gegen 09:00 Uhr, wurde ein 47-jähriger Wilhelmshavener vor seiner Wohnanschrift in der Bismarckstraße in 26382 Wilhelmshaven auf dem Gehweg durch einen Hund gebissen und hierdurch am Unterarm leicht verletzt. Der Hundehalter ist laut Aussage des Opfers mit seinem anthrazitfarbenen Hund die Bismarckstraße entlanggelaufen, als der Hund unvermittelt das Opfer angesprungen und gebissen habe. Im Anschluss habe sich der Hundehalter, ohne sich um das Opfer zu kümmern oder seine Personalien anzugeben, in Richtung Grenzstraße entfernt.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

