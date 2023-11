POL-PPWP: 1.FC Kaiserslautern - Holstein Kiel

Hochspeyer (ots) - Wer hat am Mittwochnachmittag in der Friedhofstraße auf dem Parkplatz des Friedhofes einen Unfall beobachtet? Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr einen Ford Focus, dann flüchtete der Verantwortliche von der Unfallstelle. An dem PKW blieb ein Schaden zurück, den die Polizei auf mindestens 2.000 Euro schätzt. Die Beamten ...

