POL-UN: Schwerte - Brand in mehrstöckigem Mehrfamilienhaus

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (09.01.2024) gewaltsam in eine Wohnung in Kamen-Mitte in der Straße "Auf dem Spiek" eingebrochen. Zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr gelangten die Täter durch ein Fenster in die Räumlichkeiten und durchwühlten dort mehrere Räume. Dabei entwendeten sie Bargeld. Bei einem Einbruch in der Karl-Arnold-Straße - ebenfalls in Kamen-Mitte - sind am selben Tag zwischen ...

