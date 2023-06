POL-EL: Niederlangen - vier Fässer mit Altöl entsorgt - Zeugen gesucht

Twist (ots) - Zwischen Sonntag, 22.15, und Montag, 05.21 Uhr, kam es in der Zollstraße in Twist zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft ein und entwendeten diverse Schlüssel. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer: ...

