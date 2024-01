Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zwei Wohnungseinbrüche in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (09.01.2024) gewaltsam in eine Wohnung in Kamen-Mitte in der Straße "Auf dem Spiek" eingebrochen.

Zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr gelangten die Täter durch ein Fenster in die Räumlichkeiten und durchwühlten dort mehrere Räume.

Dabei entwendeten sie Bargeld.

Bei einem Einbruch in der Karl-Arnold-Straße - ebenfalls in Kamen-Mitte - sind am selben Tag zwischen 18.00 Uhr und 23.59 Uhr unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen.

Auch in diesem Fall gelangten sie durch ein Fenster in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese.

Bislang liegen keine Erkenntnisse über entwendete Gegenstände vor.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell