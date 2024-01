Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und dem nächsten Tag, 13.30 Uhr, öffnete der oder die Täter gewaltsam die Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Mönchseestraße und gelangte so ins Innere. Anschließend wurden ein Smartphone und ein Ring entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 6437600 an den Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt.

Heilbronn: 2.400 Liter Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte circa 2.400 Liter Diesel aus mehreren Lkws in Heilbronn. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, brachen der oder die Täter die Tankschlösser von acht auf einem Firmengelände in der Lichtenbergerstraße geparkten Fahrzeugen auf und stahlen den Kraftstoff. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

A6/Heilbronn: Fahrzeugteil verloren - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nachdem ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen bei Heilbronn Teile seines Fahrzeugs verlor, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Der Mann war mit seinem Sattelauflieger gegen 8 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau unterwegs, als einer der Reifen seines Fahrzeugs platzte. Anstatt direkt auf dem Seitenstreifen anzuhalten, fuhr er langsam auf dem rechten Fahrstreifen weiter. Hierbei löste sich ein größeres Teil der Karkasse des Lkws und kam zunächst auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer über das Teil gefahren waren, landete es schließlich auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Dies hatte einige gefährliche Brems- und Ausweichmanöver zur Folge. Ob es hierbei zu Schäden kam ist noch unklar. Der 48-Jährige kümmerte sich nicht um das verlorene Stück der Karkasse und fuhr weiter bis zu einem Parkplatz, um dort den Reifen zu wechseln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte des Ereignisses. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Gundelsheim: Kupferdach von Aussegnungshalle abmontiert - Zeugen gesucht

Unbekannte montierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag nahezu das gesamte Kupferdach der städtischen Aussegnungshalle des Friedhofs Gundelsheim ab. Am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, konnte das zum Teil mit brachialer Gewalt von der Unterkonstruktion abgerissene Edelmetal hinter der Halle festgestellt werden. Vermutlich wurde es hier von den Tätern zur Abholung bereit gelegt. Ein Abtransport fand aus unbekannter Ursache allerdings nicht statt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06269 4100 an den Polizeiposten Gundelsheim.

Weinsberg: Kupferdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Die Polizei Weinsberg beschäftigt seit mehreren Monaten eine Serie von Kupferdiebstählen. Zuletzt wurden zwischen Donnerstag, 18.01.2024 und Freitag, 19.01.2024 mehrere Meter Kupferdachrinne aus einer Gartenkolonie in der "Alte Heilbronner Straße" in Weinsberg gestohlen. Die Stadt Weinsberg berichtet, dass im vergangenen Jahr alleine an den städtischen Liegenschaften Schäden von über 10.000 Euro verursacht wurden. Die Polizei Weinsberg bitte nun die Bevölkerung um Mithilfe: Sind Ihnen in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Taten aufgefallen? Wer sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird um Benachrichtigung der Polizei Weinsberg (Tel. 07134 9920) oder der Stadt Weinsberg (Tel. 07134 5120) gebeten.

