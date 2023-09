Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lünne (ots)

Am Sonntag gegen 20:57 Uhr kam es auf der Lingener Straße (B70) in Lünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw an einer dortigen Ampelkreuzung an der Ecke Beesteneer Straße (K 304) in Fahrtrichtung Lingen auf einen dort wartenden Nissan auf. Anschließend entfernte sich der Verursacher über einen rechtsseitig des Unfallortes befindlichen Parkplatz über die K304 in Richtung Beesten vom Unfallort entfernt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen blauen (mutm. dunkelblau) Ford. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell