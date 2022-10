FW-BO: Kellerbrand in Bochum Werne am Donnerstagmorgen

Bochum (ots) - Am Sonntagabend musste die Feuerwehr Bochum zur LWL Klinik für Psychiatrie ausrücken. In einem Patientenzimmer war es zu einem Schwelbrand der Elektroinstallation in der Wand des Raumes gekommen. Verletzt wurde niemand. Um 19.25 Uhr hatten Mitarbeiter der LWL Klinik eine Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund des Gebäudes wurden rund 60 ...

