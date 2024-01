Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit 113 km/h in der Heilbronner Innenstadt unterwegs

Erst ging das Video einer rasanten Autofahrt durch die Heilbronner Oststraße viral, nun werden die zwei Brüder, die mit bis zu 113 km/h durch die Innenstadt unterwegs waren, künftig wohl zu Fuß gehen müssen.

Nachdem die Aufnahme, die zeigt wie ein Audi R8 am Landratsamt Heilbronn vorbei beschleunigt, Mitte Oktober auf einer regionalen Internetplattform veröffentlicht wurde, fielen die Reaktionen dazu überwiegend negativ aus. Zahlreiche Kommentatoren riefen nach der Polizei und damit die verkehrspolizeilichen Ermittler auf den Plan. Schnell war klar, dass es sich bei dem rund 500 PS starken weißen Sportwagen um einen Mietwagen handelte, welchen die Brüder extra für einen Tag im Oktober aus dem Großraum Stuttgart in die Region geholt hatten.

Ein Durchsuchungsbeschluss und die Beschlagnahme der Smartphones der beiden jungen Heilbronner brachte abschließend Klarheit. So konnte der 24-Jährige durch die Aufnahmen seines 18-jährigen Bruders als Raser überführt werden. Da dem 18-Jährigen nachgewiesen werden konnte, dass er mehrfach Videoaufnahmen fertigte, während es selbst am Steuer saß, wurde auch gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem jungen Mann, der erst wenige Monate zuvor den Führerschein bekommen hatte und noch in der Probezeit ist, drohen fünf Punkte und mehrere hundert Euro Bußgeld. Sein Bruder muss mit einem vierstelligen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Die Führerscheinstelle der Stadt Heilbronn wird zudem die charakterliche Eignung der beiden Fahrerlaubnisinhaber prüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell