POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Waldfischbach-Burgalben

Am 26.05.2023 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 45-Jähriger Motorradfahrer die B270, von Waldfischbach kommend, in Fahrtrichtung Biebermühle. Im zweispurigen Bereich überholte er mehrere Pkw bevor er am Ende der Überholspur auf der Sperrfläche aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei dem Sturz flog er über die Schutzplanke und landete im Grünstreifen. Das Motorrad wurde durch den Aufprall an der Leitplanke wesentlich beschädigt. Die Art und Schwere der Verletzungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden, weshalb er ins Städtische Kranken-haus Pirmasens verbracht wurde. Der Mann war ansprechbar und konnte den Unfallhergang bestätigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt der B270 für eine Stunde gesperrt werden. |piwfb

