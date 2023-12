Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Bikes gestohlen und zurückgelassen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

E-Bikes gestohlen und zurückgelassen

Lauterbach. Unbekannte betraten am Freitag (15.12.) unberechtigt einen Garten in der Straße "Am Wörth". Anschließend stahlen die Täter zwei E-Bikes der Marke Kettler im Gesamtwert von circa 5.000 Euro aus einem dortigen Unterstand. Die beiden Fahrräder konnten kurz darauf nur wenige hundert Meter entfernt auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma aufgefunden werden. Warum die Zweiräder dort zurückgelassen wurden, ist momentan noch nicht bekannt. Auch die Höhe des an dem Gartentor entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Lauterbach. Ein Einfamilienhaus im Eichbergweg wurde am Samstag (16.12.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Daraus entwendeten sie zwei mattierte Eheringe aus Weißgold mit der Gravur "25.07.1994" und eine Herrenarmbanduhr der Marke Fossil, Modellreihe "Machine", mit braunem Lederarmband. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz. Am Sonntag (17.12.), zwischen 17.15 Uhr und 18.40 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Herrngartenstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht geklärt. Es entstand zudem Sachschaden im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell