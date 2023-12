POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Kontrollmaßnahmen

Fulda (ots) - Einbruch in Apotheke Fulda. In der Karlstraße versuchten Unbekannte am Donnerstagabend (14.12.), gegen 18.30 Uhr, in eine Apotheke einzubrechen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das entsprechende Treppenhaus und hebelten dort an einer Kellertür. Dabei entstanden rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen ...

