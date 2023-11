LPI-SHL: Vier Autos in Unfall verwickelt

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen gewaltsam in ein Gebäude der Diakonie in der Coburger Straße in Hildburghausen ein. Die Unbekannten griffen einen sich im Haus befindlichen Tresor an und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0312217/2023 bei der ...

