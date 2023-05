Feuerwehr Düren

FW Düren: Ausgedehnter Fahrzeugbrand forderte die Feuerwehr

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Düren zu einem brennenden PKW alarmiert. Bei Eintreffen brannte ein zum Wohnmobil ausgebauter Kastenwagen in voller Ausdehnung, sowie ein weiterer Pkw im Frontbereich. Durch die enorme Hitzestrahlung entstanden Sachschäden an insgesamt drei Gebäuden und drei weiteren Pkw´s. Bei einer eingeleiteten Kontrolle der angrenzenden Wohnungen, konnte in einer Wohnung eine leichte Verrauchung festgestellt werden. Die Bewohnerin sowie ihr 7 Wochen alter Säugling wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Das Feuer wurde von zwei Trupps mit C-Rohren abgelöscht. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle übergeben.

