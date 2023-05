Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in leerstehendem Gebäude

Düren (ots)

Am 12.05.2023 wurde um 17:23 Uhr die Feuerwehr Düren zu einem Brand in der Neue Jülicher Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Raucheinwicklung, bei einem anscheinend nicht bewohnten Gebäude sichtbar. Heraus stellte sich, ein Brand hauptsächlich in der Geschossdecke vom ersten zum zweiten Obergeschoss. Einsatzkräfte suchten das gesamte Gebäude ab, um sicher zu stellen, dass sich in dem Gebäude keine Personen befanden. Glücklicherweise konnten keine Personen im Gebäude gefunden werden. Während des gesamten Einsatzes unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle. Nach ca. 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Diese war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

