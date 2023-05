Feuerwehr Düren

FW Düren: Kellerbrand am frühen Abend in Birkesdorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Am frühen Abend gegen 17 Uhr erhielt die Feuerwehr Düren Kenntnis über ein Brandereignis in einem Keller eines Wohnhauses auf der Zollhausstraße in Birkesdorf. Umgehend machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr Düren auf den Weg zu dieser Einsatzstelle. Vor Ort wurde die gemeldete Lage bestätigt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass keine Person und auch keine Wohnung betroffen waren. Es drang Rauch aus dem Keller. Die Feuerwehr startete unverzüglich einen Löschangriff durch den Treppenraum mit einem Trupp unter Atemschutz und leitete gleichzeitig Lüftungsmaßnahmen zur Entrauchung ein. Im Keller brannten unbekannte Einrichtungsgegenstände. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr mit einem Löschrohr bekämpft werden. Zur Kontrolle der Strom-, Wasser- und Gasversorgung wurde der Energieversorger nachgefordert. Während des Einsatzes musste die Zollhausstraße für den kompletten Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Düren war mit 60 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell