FW Düren: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Zu einem Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr wurde die Feuerwehr Düren am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr alarmiert. Mehrere Anrufer schilderten der Leitstelle ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses. Durch die Ausbreitung von Rauch war den Bewohnern die sichere Flucht unmöglich. Es wurden 2 Löschzüge der Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst alarmiert. Der Brand im Kellerabgang des Treppenraumes konnte durch die Feuerwehr schnell erkundet und abgelöscht werden. Durch Lüftungsmaßnahmen wurde der Treppenraum von dem Brandrauch befreit. Vorsorglich wurden dem Rettungsdienst 3 Personen zur Untersuchung übergeben, diese waren aber unverletzt. Im Anschluss konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Es waren insgesamt 40 Einsatzkräfte 30 Minuten im Einsatz.

