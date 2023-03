Feuerwehr Düren

FW Düren: +++ Ausgedehntes Feuer in Garage an Wohnhaus +++

Düren (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Düren zu einem Zimmerband mit vermisster Person in den Stadtteil Birgel alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Vor Ort bestätigte sich eine brennende Garage in Vollbrand, das Feuer hatte bereits auf einen vor der Garage stehenden PKW übergegriffen. Die Brandbekämpfung wurde unmittelbar gestartet und es konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das direkt angrenzende Wohngebäude übergreifen konnte. Die Brandbekämpfung wurde mit 3 Löschrohren unter anderem über die Drehleiter durchgeführt. Bereits nach kurzer Zeit konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Zum Abschluss wurde das Gebäude mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Gutnester kontrolliert. Die Feuerwehr Düren war mit rund 52 Einsatzkräften ca. zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell