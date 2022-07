Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug überschlagen

Pforzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall, mit zwei verletzten Personen, hat sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Hohenäckerallee/Lochäckerstraße ereignetet.

Gegen 10:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Toyota-Fahrer von der Bundesautobahn 8 kommend die Hohenäckerallee in Richtung Stadt. An der genannten Kreuzung wollte er nach rechts in die Lochäckerstraße abbiegen, kam hier aus noch unbekannter Ursache gegen den Bordstein, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte im Anschluss mit der dortigen Ampel. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer, sowie seine 68-jährige Beifahrerin kamen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Ein Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell