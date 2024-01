Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Einbruch in Halle auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte Messingabfälle von einem Firmengelände in Buchen. Zwischen Samstagmittag, 12.15 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise auf das Gelände in der Siemensstraße und transportierten circa 30 Kilo der Abfälle ab. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Adelsheim: Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt

Ein inhaftierter Insasse der Justizvollzugsanstalt Adelsheim sorgte am Montagnachmittag für einen Brand. Gegen 16 Uhr entzündete der 20-Jährige mutmaßlich mit einem Feuerzeuge die Matratze in seiner Zelle. Dies bemerkte ein Justizangestellter.. Durch den Einsatz eines Feuerlöschers und der Mithilfe weiterer Mitarbeiter wurde das Feuer gelöscht. Der Sträfling erlitt keine Verletzungen. Die löschenden Justizangestellten hingegen, trugen nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Mudau: Zeugen nach Diebstahl von Fahrzeugteilen gesucht

Eine unbekannte Person entwendete zwischen dem 20.01.2024, 15:30 Uhr und dem 22.01.2024, 13:00 Uhr mehrere Teile von einem Radlader in Mudau. Bei dem Diebesgut handelte es sich um beide Außenspiegel, sechs Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera und einen Metallstiftbolzen. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Tat auf einem Feldweg abseits einer unbewachten Baustelle an der Landesstraße 585. Der entstandene Schaden beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Zeugen nach Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gesucht

Nachdem eine unbekannte Person am Montag zwischen 17:05 Uhr und 17:12 Uhr die Heckscheibe eines Fahrzeugs auf dem Parkplatz der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Buchen einschlug, werden nun potenzielle Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden, wenn sachdienliche Hinweise gegeben werden können. In der Heckscheibe hinterlies der Täter ein Loch, über gestohlene Gegenstände und ein Tatmittel ist derzeit noch nichts bekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Verkehrsunfall mit anschließender einseitiger Sperrung der B27

Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag in Mosbach. Kurz vor 12 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Volvo auf der Neckarelzer Straße stadteinwärts unterwegs, als er auf Höhe der Hilde-Kirsch-Straße vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete und mit dem Renault einer 61-Jährigen kollidierte. Die Frau war zeitgleich, bei "Grün", aus der Alten Neckarelzer Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 27 einseitig gesperrt werden.

Strümpfelbrunn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vergangene Woche in Strümpfelbrunn und flüchtete anschließend. Am Mittwoch oder Donnerstag fuhr der oder die Unbekannte vermutlich beim Rangieren gegen den schmiedeeisernen Zaun eines Grundstücks im Birkenweg und setzte seine oder ihre Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Aufgrund der Spuren vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass das Verursacherfahrzeug rot ist. Außerdem konnten Teile eines Rücklichts gesichert werden welches möglicherweise von einem Anhänger oder Wohnwagen stammen könnte. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06274 92805010 an den Polizeiposten Limbach

