Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Heilbronn, des Landkreises Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Autokorso durch den Stadt- und Landkreis

Aufgrund von Versammlungen ist am Samstag, 27. Januar 2024 mit Verkehrsbehinderungen im Stadt- und Landkreis Heilbronn zu rechnen. Ein Aufzug mit Fahrzeugen startet gegen 12 Uhr auf der Theresienwiese in Heilbronn zu folgender Route: Otto-Konz-Brücke - Neckartalstraße - Brackenheimer Straße - Sontheimer Brücke - B 27 - Sontheimer Landwehr - Robert-Bosch-Straße - Max-Planck-Straße - Stuttgarter Straße - L 1111 - K 2155 - L 1100 - Ilsfelder Straße - Heilbronner Straße - Horkheimer Straße - B 27 - Sontheimer Brücke - Brackenheimer Straße - Neckartalstraße - Karl-Wüst-Straße - Albertistraße - Hafenstraße - Theresienstraße -Theresienwiese. Dabei passiert der Aufzug neben Heilbronn auch die Gemeinden Donnbronn, Untergruppenbach und Talheim und Flein. Bereits im Vorfeld des Aufzuges und bis in die Abendstunden hinein kann es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Polizei wird gegebenenfalls Drohnen zur Verkehrsaufklärung einsetzen, um Störungen im Innenstadtbereich frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus ist in Heilbronn eine Fußgänger-Demonstration angemeldet, die um 13.30 Uhr am Bollwerksturm beginnt und um 18 Uhr auf der Theresienwiese endet. Auch im Zuge dieser Demonstration ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Maßnahmen stimmen das Ordnungsamt als Versammlungsbehörde der Stadt Heilbronn und die Polizei Heilbronn gemeinsam ab, um Hand in Hand einen störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten. Dafür sind auch die Leiterin des Ordnungsamtes zusammen mit weiteren Mitarbeitern sowie Einsatzkräften des Verkehrsüberwachungsdienstes und des Kommunalen Ordnungsdienstes am Samstag im Einsatz sein.

Ansprechpartner: Landkreis Heilbronn Stadt Heilbronn Stabsstelle Landrat/Presse Stabsstelle Kommunikation Lea Mosthaf Suse Bucher-Pinell Telefon 07131 994-335 Tel. 07131 56-2288 lea.mosthaf@landratsamt-heilbronn.de kommunikation@heilbronn.de www.landkreis-heilbronn.de www.heilbronn.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell