Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dorfbauerschaft/Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rettungshubschrauber brachte einen schwer verletzten 27-jährigen Lüdinghauser nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus. Der 27-Jähriger beabsichtigte hinter einem Linienbus, der an einer Haltestelle Fahrgäste aussteigen ließ, die Dattelner Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 60-jähriger Lüdinghauser mit seinem Auto in Richtung Seppenrade. Trotz Bremsen und Ausweichen konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden und erfasste den Fußgänger. Dabei verletzte sich der Fußgänger so schwer, dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Autofahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde zur Unterstützung eine Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Recklinghausen angefordert. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahmen mehrere Stunden lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell