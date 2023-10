Coesfeld (ots) - Einige Zeit werden sich Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag (19.10.) auf einem Firmengelände am Alten Ostdamm aufgehalten haben. Durch Beschädigungen an einem Zaun des Hinterhofs gelangten die Unbekannten vermutlich auf das Gelände. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und gelangten so ins Innere, wo sie einen Schlüsselschrank ...

