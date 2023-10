POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/Firmeneinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (19.11.) brachen Unbekannte im Coesfelder Ortsteil Lette mehrere Autos auf. Bislang liegen der Polizei insgesamt acht Anzeigen vor. Größtenteils schlugen die Unbekannten Scheiben der Fahrzeuge ein, um ins Auto zu gelangen. In fast allen Fällen befanden sich in den Autos offensichtlich abgelegte Geldbörsen, Handtaschen oder sonstige Taschen. Die Autos waren in der Coesfelder ...

mehr