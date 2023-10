Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (19.11.) brachen Unbekannte im Coesfelder Ortsteil Lette mehrere Autos auf. Bislang liegen der Polizei insgesamt acht Anzeigen vor. Größtenteils schlugen die Unbekannten Scheiben der Fahrzeuge ein, um ins Auto zu gelangen. In fast allen Fällen befanden sich in den Autos offensichtlich abgelegte Geldbörsen, Handtaschen oder sonstige Taschen. Die Autos waren in der Coesfelder Straße, der Kreuzstraße, der Bahnhofsallee bzw. auf der Straße Geer abgestellt. Bereits am Vormittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die im Bereich der Kirche vier gestohlene Geldbörse aufgefunden hatte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto aufbewahrt werden sollten. Immer wieder werden Diebstähle zur Anzeige gebracht, weil von Außen zu erkennen ist, dass sich Wertgegenstände im Fahrzeug befinden.

