POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/Einbruch scheitert

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (17.10.) in ein Fahrradgeschäft in der Seppenrader Straße einzubrechen. In Innere gelangten die Unbekannten nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 8 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

