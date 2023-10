POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Geparkter VW Tiguan

Coesfeld (ots) - Am 17.10.2023, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein Lkw mit Sattelauflieger die Borkener Straße in Dülmen stadteinwärts. Beim Linksabbiegen in den Lohwall touchierte der Fahrzeugführer vermutlich mit dem Sattelauflieger den Mast einer Ampel. Hierbei entstand Sachschaden an dieser. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Gespann von der ...

mehr